Женщина погибла при нападении акулы в США

Женщина погибла в результате нападения акулы у берегов штата Мэн, США, сообщает Associated Press.

После нападения находящиеся по близости каякеры вынесли женщину на берег, однако прибывшие на место врачи констатировали смерть пострадавшей.

Подобный инцидент на этом побережье является редкостью, ранее был зафиксирован лишь один случай нападения акулы на человека в указанном районе, указано в сообщении агентства.

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