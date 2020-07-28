Ученые рассказали об влиянии изменения климата на Россию

Глобальное потепление приводит к увеличению числа природных пожаров в арктической зоне России, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

В последние годы наблюдается рост числа природных пожаров в северных частях и арктической зоне России, указано в сообщении. Отмечается, что в текущем году впервые зафиксирован лесной пожар в Якутии на территории, расположенной за Северным полярным кругом.

«Наблюдается очевидное перемещение центра пожароопасной ситуации на север страны», --сказано в сообщении.

Причиной подобного смещения является, прежде всего, изменение климата, считают ученые ВНИИ ГОЧС.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Метеоролог рассказал о двух главных опасностях для России от изменения климата

— В Швеции предрекли разрушение российских городов

— Ученый назвал «экстремальным явлением» потепление в Сибири