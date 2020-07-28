Прокуроры просят не освобождать осужденную в США россиянку Осипову

Прокуроры просят суд не удовлетворять просьбу осужденной в США россиянки Богданы Осиповой о временном освобождении из-за опасности заражения коронавирусом нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ходатайство следствия.

Прокуроры считают, что у Осиповой есть мотивы для побега, указано в документе. В частности, отмечается, что дети заключенной находятся в России.

Федеральный суд США в 2019 году приговорил Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она самовольно вывезла из Соединенных Штатов Америки собственных детей в Россию.

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