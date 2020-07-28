Россия готова поставлять лекарства от COVID-19 в Индию

Россия предложила Индии поставки лекарств от новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте индийского Совета по продвижению фармацевтического экспорта.

Российская сторона предлагает Дели поставлять три препарата собственного производства, которые показали хорошие результаты при лечении COVID-19 В России, указано в сообщении. Отмечается, что речь идет о лекарствах фавипиравир, который выпускается под названием «Авифавир», олокизумаб и левилимаб.

Индия занимает третье в мире место после США и Бразилии по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным индийского правительства, за все время пандемии в стране выявлено более 1,4 млн случаев заболевания, из них более 32 тысяч – с летальным исходом.

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