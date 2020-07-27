РФ и США планируют провести совместные спасательные учения в Беринговом проливе

Россия совместно с Соединенными Штатами планирует провести в ближайшие годы полномасштабные спасательные учения в районе Берингового пролива. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова советника по управлению инцидентами 17-го округа Береговой охраны США Марка Эверетта.

«В нашем двустороннем двухлетнем плане работы у нас есть планы перейти к полномасштабным учениям в районе Берингова пролива», — заявил Эверетт.

По его словам, конкретные сроки учений пока не определены из-за большого объема подготовительных работ и их технической сложности.

Советник отметил, что последний раз такие совместные маневры проводились в 1998 году.