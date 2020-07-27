Жертвами коронавируса стали более 650 тысяч человек на планете

Жертвами пандемии коронавируса стали более 650 тыс. человек по всему миру, свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Так, по состоянию на 21.04 по мск от COVID-19 скончались 650 029 человек.

Общее число заражений на Земле достигло 16 330 977, выздоровели после заражения 9 439 204 пациента.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более агрессивная эпидемия: Вьетнам объявил о новом вирусе

— Коронавирусом в Британии заразились более 300 тысяч человек

— The Guardian: Европа готовится ко второй волне коронавируса