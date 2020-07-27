«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве региона.

По информации издания, губернатор области Сергей Куйвашев принял решение об отставке 24 июля, а 27 июля его поддержал Минздрав России.

Как рассказал собеседник агентства, на освободившееся место предлагают назначить главврача Детской клинической больницы №9 (Екатеринбург) Андрея Карлова.

Согласно сведениям издания, отставка Цветкова связана с неоднократными претензиями к работе ведомства. В ходе визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко, который состоялся 17 июля, организацию системы здравоохранения региона назвали одной из худших в стране.

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