У арестованного Сафронова заподозрили коронавирус

У арестованного по подозрению в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еву Меркачеву.

По ее словам, Сафронов изолирован в СИЗО «Лефортово» в отдельной камере в связи с подозрением на инфекцию.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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