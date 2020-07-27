Более 300 коммунальных бригад ликвидируют последствия ливня в Москве

Свыше трех сотен бригад «Мосводостока» заняты на ликвидации последствий сильного ливня, который в настоящее время продолжается в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Для работ на водосточной сети задействовано более 300 бригад предприятия. Местами вероятны кратковременные сильные дожди», — сообщили в пресс-службе.

К работам привлечено более 270 единиц специальной техники.

Ранее московские власти призвали горожан не выходить на улицу и не укрываться под деревьями из-за непогоды, которая продлится в столице до окончания дня.

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