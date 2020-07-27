В Москве коммунальщики ликвидируют последствия ливня

В Москве коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за ливня, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом пишет «Интерфакс».

«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в столичном регионе пройдут дожди, местами сильные, грозы с порывами ветра до 19 м/с. За сутки ожидается до 20 мм осадков», — сказал Бирюков.

Службы готовы реагировать на падение деревьев, повреждение электропередач, рекламных конструкций, зданий и дорожных знаков.

На некоторых местах дорог наблюдаются подтопления.

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