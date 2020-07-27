Дроздов объяснил, почему кошки помогли перейти дорогу собаке со сломанными лапами

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Телеведущий Николай Дроздов в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что две кошки, которые помогли собаке с поврежденными лапами перейти дорогу, могли дружить с ней.

«Они могут помогать друг другу, если они из одной стаи. Такое может быть, если собачье сообщество эту собаку отвергло, или поблизости других собак нет. Очень много зависит от предыстории. Если дружба сложилась – она может быть очень крепкой», — сказал он.

Дроздов выразил сожаление, что автор видеозаписи не проследил за животными.

«Если эти кошки и собака из одной семьи, если хозяин один, то такая дружба вполне возможна. Если они бездомные, то это, конечно, маловероятно. Почему никто не проследил? Я бы в первую очередь пошел за ними», — заключил ведущий.

Ранее водитель в Краснодарском крае снял на видеорегистратор, как две кошки помогли перейти дорогу прихрамывающей собаке.

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