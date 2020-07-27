В России сократилось число сдающих ЕГЭ

В 2020 году ЕГЭ сдавали на 10% меньше человек по сравнению с прошлым годом, рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом пишет ТАСС.

«Сравнительный анализ количества участников в 2019 и 2020 годах показал, что сократилось количество участников у нас на 10%», — сказал Музаев.

Также Рособрнадзор сообщал, что в 2020 году средний балл увеличился, то есть выпускники сдали экзамены лучше. Ранее власти отложили ЕГЭ из-за коронавируса.

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