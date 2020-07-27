Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах России

Электронное дистанционное голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы предлагается провести в Курской и Ярославской областях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя председателя ЦИК Николая Булаева.

Уточняется, что соответствующее постановление ЦИК рассматривает на заседании 27 июля.

Возможность проголосовать дистанционно будет предоставлена тем избирателям, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Вероятность неоднократного голосования будет исключена, отметил Булаев.

Дистанционное голосование на дополнительных выборах в Госдуму пройдет с 8.00 по мск 11 сентября до 20.00 по мск 13 сентября 2020 года. Подать заявление для участия в электронном голосовании избиратели могут с 29 июля по 8 сентября.

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