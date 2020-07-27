Специалисты проверяют данные о разливе топлива в Москве-реке

Работники экстренных служб проверяют информацию о разливе топлива в Москве-реке около делового центра «Москва-Сити», пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На место выехали специалисты, данные сведения проверяются», — сказал источник.

Он добавил, что сейчас на поверхности реки наблюдаются масляные пятна.

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