Специалисты проверяют данные о разливе топлива в Москве-реке
Работники экстренных служб проверяют информацию о разливе топлива в Москве-реке около делового центра «Москва-Сити», пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На место выехали специалисты, данные сведения проверяются», — сказал источник.
Он добавил, что сейчас на поверхности реки наблюдаются масляные пятна.
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