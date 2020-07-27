Шторм снес часть стены Трампа на границе с Мексикой

Ураган «Ханна» разрушил часть стены, установленной на границе между Соединенными Штатами и Мексикой американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Daily Mail.

В сеть также попали кадры, на которых видно, как часть пограничной стены рушится в условиях сильного ветра и дождя.

Видео стало объектом бурного обсуждения в интернете. В частности, разрушение стены сравнили с кампанией по переизбранию Трампа.

Часть пользователей подвергла сомнению достоверность отснятого материала, отметив, что неясно, когда и где он был записан.

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