Синоптик предупредил о надвигающемся на Москву похолодании

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что на Москву надвигается похолодание. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в начале этой недели температура поднимется до +25-27°С, хотя кратковременные дожди и грозы не прекратятся. Однако начиная с пятницы, 31 июля, температура резко опустится.

Температура будет около +20°С и иногда даже ниже, также будут идти прохладные дожди, «похожие скорее на осенние, чем на летние».

«Есть основание полагать, что такая прохладная погода сохранится несколько дней, по крайней мере, до середины следующей недели», — отметил синоптик.

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