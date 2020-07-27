Специалист по корпоративной культуре рассказал о пользе «перекуров»

Эксперт в области корпоративной культуры Ольга Черкашина заметила, что понятие «перекур» в рабочем процессе на сегодняшний день не обязательно означает перерыв для курения. Слова специалиста цитирует радио Sputnik.

Короткие паузы, в ходе которых можно выпить кофе или пообщаться с коллегами, идут только на пользу организму, считает Черкашина.

Так, по ее словам, перерывы на 5–10 минут положительно влияют на производительность труда, поскольку стимулируют работу мозга.

Кроме того, мы делаем перекур для того, чтобы нам было комфортнее и удобнее работать в этом коллективе, отметила эксперт.

В то же время специалист признала, что не во всех сферах такие перерывы допустимы. В частности, свободный перекур практически невозможен на конвейерной работе.