Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям

Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Фургала и еще четырех фигурантов проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям», — сказал источник.

По его словам, события случились в 2003 и 2004 годах в одном из сел Хабаровского края. Речь идет о бизнесменах, занимавшихся черными и цветными металлами.

Фургал был задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Басманный суд арестовал чиновника на два месяца.

Позже президент России Владимир Путин отправил в отставку Фургала в связи с «утратой доверия». Врио главы Хабаровского края назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Он уже прибыл в регион для выполнения обязанностей в новой должности.

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