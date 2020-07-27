Роспотребнадзор назвал самые эффективные дезинфекторы

Специалисты Роспотребнадзора изучили жизнеспособность COVID-19 на различных поверхностях и рассказали о самых эффективных дезинфекторах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего были протестированы дезинфицирующие свойства с несколькими десятками различных веществ: хлорсодержащие и спиртосодержащие, на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов.

Специалисты установили, что все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус.

При этом уточняется, что этиловый и изопропиловый спирты, а также хлорсодержащие дезинфектанты способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. В то время как дезинфектантам на основе третичных и четвертичных аминов понадобится несколько минут, чтобы привести к потере жизнеспособности коронавируса.

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