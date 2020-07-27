Кузнецова отреагировала на фильм Собчак о насилии над детьми в монастыре Урала

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова рассказала, что посмотрела фильм телеведущей Ксении Собчак об избиении детей в Среднеуральском женском монастыре, однако отметила, что выводы делать пока рано. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кузнецова заявила, что ей сложно судить об объективности без документов.

«Меня волнует, насколько защищены права детей. Для этого мы сразу связались с коллегой в регионе, он выезжал на место, и сейчас мы пишем в прокуратуру», — добавила она.

Омбудсмен отметила, что насилие над детьми недопустимо.

Раннее Собчак выпустила фильм-расследование об избиении детей в Среднеуральском женском монастыре, а также о схиигумене Сергии, который отрицал пандемию коронавируса и призывал людей выходить на улицы и посещать церковь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Признали экстремистом: как прошел суд над схиигуменом Сергием

— Насилие над детьми: Собчак попросила СК и прокуратуру о помощи

— Около 40 человек покинули монастырь из-за конфликта со схиигуменом Сергием