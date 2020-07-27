Циклон «Ханна» вызвал наводнения в прибрежных районах Техаса

Циклон «Ханна» вызвал проливные дожди и наводнения в ряде прибрежных районов на юге штата Техас. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление губернатора штата Грега Эбботта.

Губернатор подчеркнул, что в ряде районов штата продолжаются дожди, ожидаются новые наводнения, представляющие угрозу для жизни людей. Ожидается, что дожди продолжатся.

Отмечается, что есть угроза возникновения торнадо.

Президент США Дональд Трамп ранее ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за тропического шторма.

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