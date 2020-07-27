Под Самарой обнаружен очаг африканской чумы свиней
В Кинель-Черкасском муниципальном районе Самарской области обнаружена вспышка африканской чумы свиней (АЧС), объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает региональный ГУ МЧС.
«Границей зоны ЧС определена в пределах границ с.п. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в районе зафиксировали факт гибели трех голов свиней. После проведения исследования выяснилось, что животные были заражены АЧС.
Отмечается, что сейчас проводятся карантинные мероприятия.
Ранее сообщалось, очаг АЧС был выявлен в Княгининском районе Нижегородской области.
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