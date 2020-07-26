Около 30 пермяков выстроились в цепь для спасения утопающей

Около 30 жителей Перми выстроились в цепь, чтобы помочь утопающей выбраться из реки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным МВД, женщина начала тонуть на середине реки, ей на помощь бросился молодой мужчина, который помог ей добраться до берега. Однако из-за скользких бетонных плит на набережной они не могли выбраться из реки.

Чтобы помочь утопающей и ее спасителю, около 30 пермяков взялись за руки, образовали цепь и вытянули находящихся в воде на берег, рассказали в ведомстве.

В настоящее время женщина находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает.

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