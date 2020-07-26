Почти 20 авиарейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
В аэропортах Москвы отменено и задержано почти 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
По состоянию на 23.32 мск, в Домодедово отменено четыре рейса и один — задержан. При этом во Внуково задержали пять вылетов и два — отменили.
В это же время в Шереметьево отменено пять рейсов и задержано два рейса.
Данные об отменах и задержках в Жуковском не представлены.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.
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