Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за шторма «Ханна»
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Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за тропического шторма «Ханна», указано в сообщении пресс-службы Белого дома.
Глава государства отдал распоряжение об оказании штату федеральной помощи, отмечается в релизе.
Ранее сообщалось, что ураган «Ханна» обрушился на южное побережье Техаса, прежде чем понизиться до тропического шторма. Из-за «Ханны» остались без электричества 283 тыс. домов.
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