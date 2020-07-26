Минздрав США заявил о наличии всех инструментов для борьбы с коронавирусом
Министр здравоохранения США Алекс Азар считает, что у государства есть все необходимые инструменты для борьбы со вспышками коронавируса, передает CBS.
По его словам, США столкнулись с новыми вспышками, но готовы к ним, так как у системы здравоохранения есть необходимый потенциал и средства защиты.
«Хорошая новость заключается в том, что благодаря руководству президента у нас есть инструменты, чтобы справиться с этим», — добавил он.
Азар отметил, что люди должны использовать эти инструменты: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, или будут последствия.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявили более 4,19 млн случаев заражения коронавирусом и 146 тыс. смертей.
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