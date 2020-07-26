Предполагаемых террористов арестовали в Новосибирске

В Новосибирске арестованы двое подозреваемых в участии в запрещенной террористической организации, сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

Гражданин России и гражданин Киргизии арестованы до 20 сентября текущего года, указано в сообщении суда.

По версии следствия, подозреваемые являются участниками запрещенной в России террористической организации «Исламская партия Туркестана» (организация запрещена в России).

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