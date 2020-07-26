Человек пострадал при взрыве бочек с квасом в Петербурге
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Две бочки с квасом взорвались на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Гарькавого в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
В результате случившегося обломки разбросало в радиусе 10 метров, а квас разлился по тротуару. При взрыве пострадал один человек, его госпитализировали. Медики диагностировали у него рваную рану руки.
Также после инцидента на место приезжали спасатели, но так как квас разлился, ликвидировать им оказалось нечего.
В настоящее время выясняются детали случившегося.
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