Угроза взрыва в трех жилых домах в Химках оказалась ложной

Анонимное сообщении о якобы минировании трех жилых домов в Левобережном микрорайоне подмосковных Химок оказалось ложным. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, специалисты проверили дома 7, 9 и 15 на улице Зеленой в Химках на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Они не нашли никакой угрозы.

«Информация о «минировании» — ложная», — подчеркнул источник.

Ранее неизвестный сообщил, что в трех домах на улице Зеленой заложены взрывные устройства. После этого жители трех домов были эвакуированы.

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