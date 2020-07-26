В детском лагере под Астраханью выявили вспышку коронавируса

Детский лагерь «Астраханские зори» закрыли из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Астраханской области.

Инфекция была выявлена у пяти сотрудников учреждения. Работники были помещены в изолятор, при этом у них нет клинических симптомов заболевания.

Все дети и персонал проходят обследования в Приволжской и Камызякской больница.

Работа лагеря будет возобновлена после проведения ряда санитарно-противоэпидемических мероприятий.

По последним данным, в Астраханской области зафиксировано 4 437 случаев коронавируса, выздоровели 4 375 человек, умерли 43.

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