В детском лагере под Астраханью выявили вспышку коронавируса
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Детский лагерь «Астраханские зори» закрыли из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Астраханской области.
Инфекция была выявлена у пяти сотрудников учреждения. Работники были помещены в изолятор, при этом у них нет клинических симптомов заболевания.
Все дети и персонал проходят обследования в Приволжской и Камызякской больница.
Работа лагеря будет возобновлена после проведения ряда санитарно-противоэпидемических мероприятий.
По последним данным, в Астраханской области зафиксировано 4 437 случаев коронавируса, выздоровели 4 375 человек, умерли 43.
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