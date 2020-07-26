Минздрав Франции пообещал бесплатные тесты на коронавирус для всех

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран выразил обеспокоенность растущим числом новых случаев инфицирования COVID-19, передает газета Le Parisien.

В связи с этим Веран подписал распоряжение, согласно которому любой человек может пройти полностью возмещаемый страховкой тест на коронавирус без предписания врача, не имея симптомов и без уважительной причины.

Он также заявил, что пока нельзя говорить о наступлении второй волны, однако уже несколько дней число положительных результатов анализов неуклонно растет, при том, что последние 13 недель оно снижалось. По словам министра, нынешние пациенты моложе, чем во время первой волны, а также очень большое количество бессимптомных случаев.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 16 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.

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