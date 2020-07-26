В Тюменской области врачи вытащили из уха пациента мотылька

В Тюменской области отоларингологи извлекли из уха пациента мотылька. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу больницы, в которую обратился мужчина.

Пострадавшему перед визитом к врачу пришлось заливать ухо водой, так как насекомое причиняло сильный дискомфорт.

«Это единственное верное решение в данном случае. Чтобы усыпить насекомое, достаточно закапать в ухо простую воду, можно растительное масло, если есть под рукой. Насекомое задохнется и перестанет шевелиться», — рассказал врач-отоларинголог.

Однако даже в этом случае нужно незамедлительно обратиться к специалисту, у которого есть необходимые инструменты, чтобы вытащить посторонний объект.

Отмечается, что залетевшие в уши насекомые могут причинить здоровью человека серьезный вред, например, ухудшение слуха, тошноту, головокружение и серьезный отек.

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