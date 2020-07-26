Более ста россиян вернулись на родину из Еревана вывозными рейсами

Более сотни россиян, которые не могли выехать из Армении из-за ограничений, введенных из-за коронавируса, вернулись на родину вывозными рейсами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России в Ереване.

Авиарейсами Ереван — Ростов-на-Дону в Россию смогли вернуться 106 россиян, рассказали в диппредставительстве.

Всего с начала введения ограничений на полеты из Армении были вывезены 2 822 гражданина России.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 16 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.

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