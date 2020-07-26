Сильные ливни накроют Крым в ближайшее время

В Крыму объявили штормовое предупреждение в ближайшие дни в связи с надвигающимися ливнями, градом и шквалистым ветром.

Плохая погода на полуострове ожидается во второй половине дня 26 июля, 27 и 28 июля.

«В Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», — говорится на сайте регионального управления МЧС России.

Отмечается, что возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Гостей и жителей полуострова просят соблюдать правила безопасности при непогоде.

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