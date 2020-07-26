В Берлине машина въехала в толпу, есть пострадавшие

В Берлине автомобиль въехал в толпу людей утром 26 июля. Об этом сообщает пожарная служба города на своей странице в Twitter.

Легковушка съехала с дороги и выехала на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург. В результате происшествия пострадали 7 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.

Причины произошедшего устанавливает полиция. На месте работают 60 сотрудников пожарной службы, были задействованы спасательные вертолеты.