В Варшаве эвакуируют 1,5 тысячи человек из-за бомбы

Порядка 1,5 тыс. жителей Варшавы эвакуируют из-за найденной при строительстве метро бомбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичной мэрии Каролину Галецкую.

Она рассказала, что неразорвавшийся боеприпас весом 250 кг и длиной около 2 м был обнаружен на строительстве второй линии метрополитена в районе улицы Базилианьской варшавского района Броды.

В связи с этим происходит эвакуация около 1,5 тыс. человек из восьми прилегающих кварталов. Только после этого к работе приступят саперы.