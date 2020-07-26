При крушении самолета в Юте погибли три человека, в том числе ребенок
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При крушении небольшого самолета Piper 32 на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан в штате Юта погибли трое пассажиров, в том числе 9-месячный ребенок, сообщает Fox News cо ссылкой на заявление местной полиции.
По информации правоохранителей, на борту самолета находились шесть пассажиров. Все выжившие госпитализированы.
При падении воздушного судна в доме находилась пожилая женщина, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии.
В настоящее время на месте крушения разгорелся пожар, повреждены три рядом стоящих дома. На месте крушения работают сотрудники экстренных служб.
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