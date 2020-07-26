В поместье Канье Уэста заметили скорую помощь

Машина скорой помощи прибыла на ранчо американского рэпера Канье Уэста в штате Вайоминг через час после того, как он опубликовал пост с извинениями перед своей супругой Ким Кардашьян, сообщает TMZ.

По информации портала, очевидцы заметили Канье Уэста около больницы неподалеку от своего дома. Спустя десять минут на территорию его ранчо заехала машина скорой помощи.

Через некоторое время врачи покинули территорию усадьбы, а самого рэпера заметили катающимся на квадроцикле неподалеку от дома.

Ранее рэпер публично заявил, что собирается развестись с Кардашьян из-за того, что она заставила его ревновать. Позже он опубликовал в сети пост с извинениями за то, что раскрыл подробности личной жизни супруги без его согласия, однако не пояснил, о чем идет речь.

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