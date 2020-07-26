Канье Уэст публично извинился перед своей женой Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст попросил прощения у своей супруги Ким Кардашьян за то, что сделал ей больно, публично раскрыв подробности ее личной жизни. Об этом он написал на соей странице в Twitter.

«Я хотел бы извиниться перед моей женой Ким за то, что я сделал публичным то, что было ее личным делом <...> Ким, хочу сказать, что знаю о боли, которую я причинил. Пожалуйста, прости меня», — написал музыкант.

При этом Уэст не уточнил, за какое высказывание он просит у супруги прощения.

Ранее рэпер публично заявил, что собирается развестись с Кардашьян из-за того, что она заставила его ревновать.

Сама Кардашьян пока никак не ответила на твит Уэста.

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