Россия отправит в Киргизию гуманитарную помощь на 150 млн рублей

РФ направит в Киргизию крупную партию гуманитарной помощи с медикаментами и аппаратами ИВЛ для борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского посольства в республике.

«Ожидается 26 июля прибытие (в Бишкек) еще одного спецборта МЧС России с большой партией медицинского оборудования и медикаментами примерно на 150 млн рублей», — заявили в посольстве.

По информации дипломатического представительства, помощь поставляется в Киргизию на безвозмездной основе по договоренности между президентами двух стран.

В настоящее время в стране уже работают около 20 российских военных врачей. Они лечат пациентов с подтвержденным COVID-19.

По последним данным, в Киргизии коронавирусом заразились более 32 тыс. человек, погибли более 1,2 тыс. пациентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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