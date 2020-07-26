Россия отправит в Киргизию гуманитарную помощь на 150 млн рублей
РФ направит в Киргизию крупную партию гуманитарной помощи с медикаментами и аппаратами ИВЛ для борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского посольства в республике.
«Ожидается 26 июля прибытие (в Бишкек) еще одного спецборта МЧС России с большой партией медицинского оборудования и медикаментами примерно на 150 млн рублей», — заявили в посольстве.
По информации дипломатического представительства, помощь поставляется в Киргизию на безвозмездной основе по договоренности между президентами двух стран.
В настоящее время в стране уже работают около 20 российских военных врачей. Они лечат пациентов с подтвержденным COVID-19.
По последним данным, в Киргизии коронавирусом заразились более 32 тыс. человек, погибли более 1,2 тыс. пациентов.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.
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