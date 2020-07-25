WSJ: жители Миннеаполиса создают патрули для борьбы с преступностью

Жители Миннеаполиса организовывают местные патрули для противодействия преступности на фоне сокращения финансирования полиции, сообщает The Wall Street Journal.

Некоторые участники формирований вооружены, но заявляют, что не станут открывать огонь, указано в публикации. Отмечается, что патрули создаются в качестве дополнения к силам полиции.

Ранее городской совет Миннеаполиса принял решение о сокращении бюджета полиции как минимум на $10 млн.

Решение о сокращении финансирования принято после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, после чего в США начались массовые протесты против полицейского произвола и расизма.

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