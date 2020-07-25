В Мадриде прошел протест против монархии
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В центре Мадрида прошла протестная акция против монархической формы правления, сообщает Sputnik Mundo.
Участники акции выступают за установление в Испании республиканской формы правления.
Протест начался на фоне появления в местных средствах массовой информации публикаций о расследованиях в отношении бывшего главы государства Хуана Карлоса I, который является отцом нынешнего короля Филиппа VI.
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