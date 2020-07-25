Трамп ввел режим ЧС на Гавайях
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Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в островном штате Гавайи в связи с ураганом «Дуглас». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление американского Белого дома.
Введение режима ЧС позволит предоставить федеральную помощь для ликвидации последствий урагана, покрыв 75% расходов штата.
Отмечается, что к настоящему моменту «Дуглас» уже прошел над Гавайями и удаляется в восточном направлении.
Ранее сообщалось, что к Гавайским островам приближается шторм «Дуглас», метеорологи полагают, что он пройдет поблизости северной части Большого острова и может вызвать оползни.
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