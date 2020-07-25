СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Курском
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Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елену Марковскую.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Марковская добавила, что пилот воздушного судна не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полете.
Ранее сообщалось, что в Пристенском районе Курской области разбился легкомоторный самолет, выполнявший сельхозработы. Пилот погиб.
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