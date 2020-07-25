МВД: полиция будет пресекать все межнациональные конфликты

В МВД России предупредили, что полиция в Москве и других крупных городах будет пресекать все столкновения на межнациональной почве. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

«Любые противоправные действия будут пресекаться правоохранительными органами в соответствии с полномочиями, предоставленными законодательством Российской Федерации. Ко всем лицам, действия которых создают угрозу безопасности, будут применяться меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве выразили уверенность, что инициаторами посягательств на граждан, организации и их имущество являются отдельные лица, которые хотят пробудить у законопослушных иностранцев чувство ненависти.

«Убедительно предостерегаем от соучастия или сочувствия к подобным проявлениям», — говорится в сообщении.

В ночь на 24 июля в районе Марьино произошло несколько конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами, одна из которых переросла в драку. В результате стычки пострадал один человек. В общей сложности были задержаны 34 человека.

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