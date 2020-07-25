В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет. Об этом сообщает ГУ МВД Москвы.
«Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 213 УК РФ «Хулиганство»», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, в соответствии с миграционным законодательством, правонарушителям запретят посещать Россию в течение пяти лет.
Кроме того, сотрудники полиции привлекли нарушителей к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».
Также задержаны подозреваемые, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Разбой».
Как сообщалось, в ночь на 24 июля в районе Марьино произошло несколько конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами, одна из которых переросла в драку. В результате стычки пострадал один человек. В общей сложности были задержаны 34 человека.
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