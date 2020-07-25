Суд арестовал одного из участников массовой драки в Москве

Кузьминский суд Москвы арестовал одного из участников массовой межнациональной драки в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Карину Каленову.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте одного из трех задержанных участников драки, он будет находиться под стражей два месяца, рассказала Каленова.

Все задержанные — выходцы из Азербайджана. Они принимали участие в драке с уроженцами Армении в районе Марьино.

В ночь на 24 июля в районе Марьино произошло несколько конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами, одна из которых переросла в драку. В результате стычки пострадал один человек. В общей сложности были задержаны 34 человека.

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