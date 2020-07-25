Стало известно о состоянии экс-директора «Ростсельмаша» после нападения
Бывший директор «Ростсельмаша» Юрий Песков все еще находится в тяжелом состоянии после нападения на его дом, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на своей странице в Instagram.
«Состояние Юрия Александровича, по оценкам врачей, стабилизировано, но все еще остаётся тяжёлым», — написал Голубев.
При этом губернатор рассказал, что пострадавший «держится молодцом» и находится в бодром настроении.
19 июля неизвестные напали на дом 83-летнего экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова в Ростовской области. В результате нападения погибла его сестра, сам Песков оказался ранен. После нападения возбуждено уголовное дело.
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