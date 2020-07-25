Министр здравоохранения Хакасии подал в отставку

Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал в отставку по собственному желанию. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что отставка Костюша не связана с ситуацией с невыплатами медикам за работу с больными коронавирусом.

Ранее глава региона Валентин Коновалов получил представление прокуратуры из-за нарушений при выплате медикам.

Костюш работал министром здравоохранения республики с 2017 года.