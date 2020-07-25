Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
Атаки азербайджанцев на армян в России представляют собой попытку дестабилизировать ситуацию в РФ. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РБК-ТВ, анонс которого он опубликовал у себя в Facebook.
«Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений», — заявил Пашинян.
Армянский премьер подчеркнул, что у российских властей есть средства и возможности для пресечения «такого развития событий».
Пашинян также обратился к соотечественникам, проживающим в России, с призывом не поддаваться на провокации, добавив, что «третьи силы с антиармянскими устремлениями на Южном Кавказе» заинтересованы в дестабилизации России.
«Мы этого не допустим», — заключил Пашинян.
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